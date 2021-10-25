Игорь Бутман получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бутмана Игоря Михайловича», - говорится в указе главы государства.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.