В стране и мире Путин предложил должность детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой Алексей Курильченко Сенатор уже приняла предложение занять должность уполномоченного по правам ребенка. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин предложили сенатору Марии Львовой-Беловой должность детского обмудсмена. Она уже приняла предложение главы государства, указ о назначении был подписан. «Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится на сайте Кремля. Львова-Белова представляет Пензенскую область в Совете Федерации. Также она является учредителем пензенской организации помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи» и членом президиума генерального совета «Единой России». Ранее должность детского омбудсмена с 2016 года занимала Анна Кузнецова. Она сложила с себя полномочия после того, как была избрана депутатом Госдумы восьмого созыва. Планируется, что бывший уполномоченный будет курировать вопросы по защите семьи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика