Путин предложил должность детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
Президент России Владимир Путин предложили сенатору Марии Львовой-Беловой должность детского обмудсмена. Она уже приняла предложение главы государства, указ о назначении был подписан.
«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится на сайте Кремля.
Львова-Белова представляет Пензенскую область в Совете Федерации. Также она является учредителем пензенской организации помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи» и членом президиума генерального совета «Единой России».
Ранее должность детского омбудсмена с 2016 года занимала Анна Кузнецова. Она сложила с себя полномочия после того, как была избрана депутатом Госдумы восьмого созыва. Планируется, что бывший уполномоченный будет курировать вопросы по защите семьи.