Путин наградил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову орденом Дружбы
Детский омбудсмен была удостоена награды «за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства».
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Детского омбудсмена удостоили награды «за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства».
Орден Дружбы присуждают гражданам России и резидентам других республик за достижения в поддержании мира, дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между странами; работу по взаимному обогащению культур различных народностей; работу по сохранению и распространению культуры России; продуктивную работу в благотворительных проектах.