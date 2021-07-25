В стране и мире Путин наградил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову орденом Дружбы Алена Миронова Детский омбудсмен была удостоена награды «за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства». © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации. Детского омбудсмена удостоили награды «за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства». Орден Дружбы присуждают гражданам России и резидентам других республик за достижения в поддержании мира, дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между странами; работу по взаимному обогащению культур различных народностей; работу по сохранению и распространению культуры России; продуктивную работу в благотворительных проектах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика