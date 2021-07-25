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Путин наградил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову орденом Дружбы

Алена Миронова
12:20 25.07.2021
Детский омбудсмен была удостоена награды «за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства».
Путин наградил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову орденом Дружбы
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Детского омбудсмена удостоили награды «за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства».

Орден Дружбы присуждают гражданам России и резидентам других республик за достижения в поддержании мира, дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между странами; работу по взаимному обогащению культур различных народностей; работу по сохранению и распространению культуры России; продуктивную работу в благотворительных проектах.

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