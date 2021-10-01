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Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Светлана Иванова
14:41 01.10.2021
Ранее Кузнецова была избрана депутатом Госдумы РФ восьмого созыва.
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Российский президент Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Причиной является избрание Кузнецовой депутатом Госдумы восьмого созыва. Планируется, что бывший уполномоченный будет курировать вопросы по защите семьи.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка», - говорится в документе.

Документ вступает в силу со дня подписания. Кто заменит Кузнецову на посту детского омбудсмена, в Кремле пока не решили. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, российский лидер пока не определился с кандидатурой на должность уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

Анна Кузнецова занимала пост детского омбудсмена с 2016 года.

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