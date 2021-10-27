Украинская партия «За жизнь!» поблагодарила РФ за спасение моряков корабля «Люция»

Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь!» опубликовала на своем сайте благодарность российским морякам за помощь, оказанную экипажу судна «Люция», которое подверглось нападению пиратов в Гвинейском заливе.

«"Оппозиционная платформа - За жизнь!" выражает благодарность российским морякам за спасение жизни и свободы украинских граждан, чего удалось достичь благодаря оперативным, решительным действиям экипажа российского судна, а также флотской солидарности», - говорится в сообщении.

При этом партия раскритиковала действия украинского правительства, которому также следовало бы поблагодарить россиян за оказанную помощь. По словам представителей партии, власти Украины категорически против любых контактов с Россией, даже в сложившейся ситуации, предпочитая общаться через СМИ и посредников.

«Уверены, что с этими словами благодарности к российской стороне должна была обратиться не только наша партия, должно было отреагировать и высшее политическое руководство Украины. Однако в данном случае молчание украинской власти демонстрирует не негативное отношение к соседней России, а элементарный дипломатический инфантилизм, крайний непрофессионализм и безразличное отношение к судьбе и интересам собственных граждан», - отметили в партии.

Операция по спасению прошла 26 октября. Российские военнослужащие направились к месту событий на вертолете Ка-27 под прикрытием большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Всего было спасено 22 человека: один россиянин, один румын и 20 украинцев.