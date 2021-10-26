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Два десятка украинцев: стали известны подробности спасения панамского судна от пиратов

Андрей Аркадьев
17:07 26.10.2021
Экипажем судна укрылся в цитадели в очень низко расположенном помещении рубкового отделения штормовой части судна.
Два десятка украинцев: стали известны подробности спасения панамского судна от пиратов
© Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие спасли от пиратов на панамском контейнеровозе «Люция» 22 человека: одного россиянина, одного румына и 20 украинцев. Об этом сообщил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик.

«Уточнили у судовой компании пароль для того, чтобы связаться с ними при их освобождении. Дальше началась самая сложная и опасная работа – высадка штурмовой (огневой) группы под прикрытием вертолета, под прикрытием огневых средств корабля. Корабль находился в 300 метрах от захваченного судна», - приводит «Звезда» его слова.

Варик добавил, что шесть морских пехотинцев поднялись на судно, закрепились вдоль борта. Затем была дана команда на осмотр и установление контроля за ходовым постом, средствами связи, и осмотре так называемой надстройки сухогруза.

Штурмовая группа опустилась в нижнее помещение в кормовой части корабля, где и обнаружила экипаж.

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