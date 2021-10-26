Северный флот раскрыл детали высадки на спасенное от пиратов судно в Гвинейском заливе

Командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик раскрыл детали высадки штурмовой группы на спасенный от пиратов контейнеровоз в Гвинейском заливе. Морские разбойники стремительно ретировались на скоростной лодке, едва заметив появление российского вертолета. Но на судне все еще могли оставаться пираты, поэтому российские военные приступили к высадке.

Прежде всего, по словам Варик, у судовой компании был уточнен пароль - чтобы связаться с командой захваченного пиратами судна. После этого последовала высадка под прикрытием вертолета Ка-27ПС и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», находившегося в трехстах метрах от судна «Люсия».

«Морская пехота сработала быстро, четко и оперативно. Под руководством старшего лейтенанта Буханцова 6 человек группы морской пехоты поднялись на судно «Люсия», закрепились вдоль борта, затем, в соответствии с решением командира корабля, капитана 1 ранга Рощупкина Станислава Сергеевича и его дополнительным инструктажам, а он лично руководил действием быстроходных катеров и штурмовой огневой группы, была дана команда в соответствии с решением на осмотр и установление контроля за ходовым постом, средствами связи, и осмотре так называемой надстройки сухогруза», - сообщил командир отряда боевых кораблей.

Бойцы группы, прикрывая друг друга, осмотрели надстройку, начав с верхних палуб, и спускаясь все ниже. Это заняло полчаса, и прошло, согласно словам Варик, в сложных, напряженных, эмоциональных условиях. Тем не менее, действия были отработаны на многочисленных тренировках, и бойцы были готовы.

После этого группа спустилась в нижнее помещение, добравшись до цитадели, в которой находился экипаж контейнеровоза. Произошел обмен паролями с командой, после чего освобожденные моряки поднялись на верхнюю палубу.

«Все живые, здоровые, поднялись на верхнюю на палубу, горячо приветствовали, благодарили, просто кидались обниматься на морскую пехоту, за спасение», - отметил Варик.

Также была высажена группа контрольных органов - следователь и прокурор. Они составили акт спасения личного состава и акт оказания помощи судну. В необходимых документах были поставлены соответствующие штампы и росписи. Эта работа, по словам командира отряда кораблей, была сделана верно и четко, в соответствии с международными договорами.

«Действия отряда кораблей Северного флота подтвердили, подготовку личного состава, готовность оружия и технических средств. Пираты были гарантированно вытеснены, экипаж судна освобожден. Пострадавших нет», - рассказал Варик.

Сейчас, по его словам, судно по просьбе капитана конвоируется российскими военными кораблями. Также они будут, по крайней мере, в течение сегодняшнего дня осуществлять контроль судоходства в Гвинейском заливе.