Дмитрия Гордона не пустили в Грузию без объяснения причин
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что его не пустили на территорию Грузии. Он заявил, что власти страны приняли решение депортировать журналиста. Гордон утверждает, что планировал провести интервью с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
«Меня просто поставили перед фактом в аэропорту Тбилиси, не назвав причины запрета въезда», - сказал Гордон в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее Гордон утверждал, что Саакашвили является «великим реформатором». По его словам, политик играл огромную роль в становлении Украины как демократического государства.
Бывший президент Грузии тайно прибыл в страну 28 сентября, а уже 1 октября он был задержан и помещен под стражу. Ему предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Сам Саакашвили сказал, что планировал вернуться в Тбилиси и встретиться со сторонниками.