«ЛизаАлерт» призвала все службы искать людей так же, как и Светличную

«ЛизаАлерт» призвала все службы искать пропавших пенсионеров с таким же энтузиазмом, как и ранее пропавшую актрису Светлану Светличную. Об этом сообщила пресс-секретарь «ЛизаАлерт».

«Мы ищем всех в соответствии с нашими правилами», - сказали в пресс-службе поискового отряда.

Светлана Светличная считалась пропавшей без вести с 22 октября. На поиски направился отряд «ЛизаАлерт» - в Москве были развешаны листовки, а поисковики провели ночной рейд.

После пропажи 81-летняя Светличная приняла участие в съемках одного из ток-шоу. Об этом, в частности, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Instagram. Теперь пользователи Сети гадают, на самом ли деле пропадала артистка.