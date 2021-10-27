Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в Японии. В ходе выступления с обручем она показала результат 27,750 балла. Таким образом, россиянка стала 14-кратной чемпионкой мира.

Ее сестра Арина Аверина в ходе выступления уронила обруч и заняла шестое место с результатом 24,950 балла. Серебро получила белорусская спортсменка Алина Горносько (25,950), третье место заняла итальянка София Раффаэли (25,850).

Во время Олимпийских игр Дина Аверина заняла второе место. Вследствие несправедливого судейства победу отдали представительнице Израиля Линой Ашрам. Решение подверглось критике со стороны российского спортивного сообщества, а также президента России Владимира Путина.