«Стоит подумать о роботах-судьях»: как судейство довело до слез гимнастку Дину Аверину

Огромные глаза полные слез. И казалось бы остановившееся время. Еще никогда на этом олимпийском турнире по художественной гимнастике судьи не выносили вердикт так мучительно долго. И вот вердикт. Сенсационное поражение российской спортсменки Дины Авериной, которая конечно, еще не скоро смирится с тем, что стала второй в день, к которому готовилась всю жизнь.

«Все, что было сегодня, это остается не всю жизнь. Об этом будут говорить точно - я уверена. Хочу сказать самое главное - моя совесть чиста. Мне больше нечего сказать», - сказала Аверина.

Многократная чемпионка мира и Европы, Дина Аверина, сделала все, что необходимо для победы. Чисто выполненные элементы программы, ни одной ошибки. Но стать олимпийской чемпионкой в это токийское утро ей было не суждено. Победу отдали представительнице Израиля Линой Ашрам.

«Сегодня очень странно судили и поэтому подавали протесты, потому что мы делали намного больше, чем запланировали, а нам поставили намного меньше. Приходилось продавать протест, но к сожалению не все рассматривали», - отметила Аверина.

Преимущество израильтянки перед последним упражнением было весомым, почти один балл, но во время решающего выступления она уронила ленту. И все равно получила очень высокую оценку - 23,300 балла. Для сравнения, несколькими минутами ранее Арина Аверина - сестра-близнец Дины - за точно такую же ошибку была серьезно оштрафована, что стоило ей бронзы. Именно поэтому оценка Линой Ашрам кажется несправедливо завышенной. Судьбу золота решили какие-то 15 сотых.

«Это какая-то судейская игра. Я ни в коем случае не хочу достоинств Линой Ашрама - она потрясающая гимнастка, сильная. Но все видели - она сделала потерю (снаряда - прим.ред.). Днем ранее, в квалификации, Дина так же прошла все четыре упражнения идеально и заняла первое место. И вот она выходит на соревнования, и ей судьи, которые оценивают сложность упражнений, ставят на балл меньше чем вчера», - рассказала серебряный призер олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина.

Накануне финала в квалификации Дина и Арина Аверины точно с такими же программами заняли первые два места. Линой Ашрам не роняла предметы и с чистым выступлением оказалась только третьей. На следующий день судьи, несмотря на более серьезные ошибки, поставили израильтянку на первое место.

«То, что произошло с нами девчонками гимнастками, это какая-то такая спланированная акция. Мы все переживаем за это судейство. Несомненно, это несправедливо и нечестно. В то же время понимая, что если на пьедестале стояла бы наша команда, то это вот лицо России - доброе красивое», - сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта Светлана Журова.

Сегодня история повторилась в командном многоборье. Наша пятерка, безоговорочный мировой лидер и фаворит олимпийских соревнований, выступив безупречно уступила команде Болгарии, которую точно с такой же программой обыгрывала этим летом на чемпионате Европы.

«Даже сейчас я еле держусь, потому что я знаю, что такое идти к Олимпиаде, я хочу еще раз сказать что наши девчонки лучшие, мы вас любим и будем очень рады если они появятся на Олимпиаде в Париже и также будем болеть за них. Наверное для того, чтобы исключить такие варианты и чтобы оставлять только приятные впечатления об Олимпийских играх стоит подумать о роботах-судьях», - со слезами на глазах говорит Светлана Хоркина, двукратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

Президент Федерации художественной гимнастики России и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова прямо назвала судейство на Олимпиаде позорным, сказала, что все равно будет считать победительницей Дину Аверину, и заявила, что с такими скандалами ее вид спорта рискует выпасть из программы будущих Олимпиад.

«Нет смысла работать в художественной гимнастике с таким судейством. Я люблю этот вид спорта за то, что это грань с искусством. И всегда это оценивалось. Сейчас это перестало котироваться. У других спортсменок есть ошибки, а у нас нет. И все равно той девочке ставят оценки, которые дают право ей быть олимпийской чемпионкой. Дина должна была выиграть сегодня как минимум полбалла», - заявила тренер.

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что от Международной федерации художественной гимнастики и МОК будут требовать объяснений по целому ряду вопросов касающихся судейства. Запрос уже направлен.

Сенсационные результаты олимпийского турнира в художественной гимнастике обсуждают не только в России, но и за рубежом. Мировые СМИ отмечают успех израильтянки Ашрам, которая, по их мнению, прекратила эпоху царствования гимнасток из России, но даже иностранные издания увидели, что эта победа, после которой осталось немало вопросов.

«Драматичная смена караула. И в индивидуальном и в командном финалах многоборья, российские фавориты финишировали вторыми после того, как их страна выиграла в обоих видах на пяти последних олимпиадах, впрочем, итог личного первенства оказался несколько противоречивым», - пишет NBC.

Наши спортсменки, казалось, навсегда с золотом мировой художественной гимнастики. Сборная России не знала равных себе на протяжении пяти олимпийских циклов. Сидней, Афины, Пекин, Лондон, Рио. В Токио эта уникальная серия прервалась. Хотя выступление и на этот раз было чемпионским. Возможно в новый поход за золотом игр в Париже отправится и Дина Аверина. Пока она не объявила о завершении карьеры, так что серебро с золотым отливом, может и не стать ее последней медалью.