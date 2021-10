В стране и мире Болдуину и съемочной группе могут выдвинуть уголовное обвинение после гибели кинооператора Кира Карон Актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. © Фото: face to face, Instagram, Globallookpress Читайте нас на: В США против американского актера Алека Болдуина и съемочной группы фильма «Ржавчина» все же могут выдвинуть обвинения после убийства на площадке. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на слова прокурора округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Мэри Кармак-Альтвайс. На данный момент конкретных заключений нет, рассматриваются все сценарии, один из них - уголовное дело против актера и съемочной группы, пишет издание. Также было отмечено, что во время обыска полицейские обнаружили в реквизите много настоящих боеприпасов. Трагедия произошла 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Предположительно, в оружии оказался боевой патрон. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер получил ранения. Ранее Хилария Болдуин впервые спустя несколько дней после происшествия высказалась о постигшей их семью беде на своей странице в Instagram. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика