Моргенштерна проверят по статье о реабилитации нацизма Уголовного кодекса России

Популярного российского шоумена Алишера Моргенштерна проверят по статье о реабилитации нацизма (статья 354.1 Уголовного кодекса РФ).

Источник в правоохранительных органах сообщил «Звезде», что причиной инициирования процедуры стали публичные высказывания исполнителя о «непонимании» празднования в России Дня Победы. По имеющимся данным, их проверят на факт «распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества», что по законодательству приравнивается к оскорблению памяти или унижению чести и достоинства ветеранов.

Так, учитывая, что свои слова Моргенштерн произнес в СМИ, конкретная квалификация, которую могут ему вменить, - часть 4 статьи 354.1 УК РФ. Наказание по ней - штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы от года до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее по просьбе ветеранской организации глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Музыкант заявил, что не понимает этот праздник и не видит целесообразности в нем. В ходе проверки следствие установит, есть ли в словах рэпера факт нарушения законодательства. Адвокат шоумена Сергей Жорин заявил, что готов вместе со своим подзащитным явиться в Следственный комитет для дачи показаний и при этом поспособствовать проверке по факту случившегося.