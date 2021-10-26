Адвокат Моргенштерна прокомментировал высказывание артиста о Дне Победы

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал ситуацию, связанную с высказыванием артиста о его непонимании празднования Дня Победы. По словам Жорина, он вместе с Моргенштерном готов явиться в Следственный комитет для дачи показаний и при этом поспособствовать проверке по факту случившегося.

Кроме того, адвокат заявил, что СМИ распространили недостоверную информацию о том, что Моргенштерн якобы предлагал запретить День Победы. Артист, говорит Жорин, выразил непонимание масштабности данного праздника. Юрист считает, что многие представители молодежи также не понимают значение Дня Победы, и за это не нужно наказывать. При этом, говорит Жорин, молодым людям следует разъяснять важность праздника.

«Все опять-таки сводится к тому, что ряд СМИ по каким-то причинам распространили недостоверную информацию о том, что он якобы предлагал отменить или запретить День Победы. Вот это как раз и вызвало возмущение, но он такого не говорил. Он выразил непонимание масштабности этого праздника. К сожалению, многие молодые люди действительно не понимают, и, я считаю, им нужно это объяснять, но уж никак не наказывать за это непонимание», - объяснил Жорин.

При этом адвокат сослался на высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Представитель Кремля ранее заявил, что рэпер сделал свое заявление не со зла, а по незнанию. Он же подчеркнул, что знаменитые люди должны отвечать за свои слова и поступки.

Ранее глава СК поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Вскоре сам артист извинился за свои слова, и сказал, что высказывание было вырвано из контекста.