В Роспотребнадзоре оценили способность тест-систем выявлять штамм AY.4.2.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что подавляющее большинство российских тест-систем на наличие коронавирусной инфекции способно определить новый вариант штамма «дельта» AY.4.2.

Он отметил, что подавляющее большинство российских тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации абсолютно точно могут выявлять этот вариант штамма «дельта», как и другие геноварианты, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве и Подмосковье обнаружена новая разновидность коронавируса AY.4.2. Она подтверждена уже у трех пациентов.

Как пояснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, новый штамм коронавируса AY.4.2 более опасен - один носитель такого вируса может заразить сразу девять человек. По словам ученого, новая мутация даже более заразна, чем дельта-штамм, который сейчас доминирует в России.