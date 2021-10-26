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Медведь напал на сборщика шишек в Приморье

Кира Карон
07:35 26.10.2021
Мужчина госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.
Медведь напал на сборщика шишек в Приморье
© Фото: imagebroker, Egmont Strigl, Globallookpress
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В Ольгинском районе Приморья медведь напал на сборщика шишек, мужчина госпитализирован. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Вечером 24 октября в Кавалеровскую центральную районную больницу поступил житель поселка Ольга с рваными ранами лица. Пострадавший госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. По его словам, на него напал медведь. Инцидент произошел, когда пострадавший с двумя другими местными жителями занимался сбором кедровой шишки в лесу», - говорится в сообщении.

Ранее почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников в беседе со «Звездой» оценил шансы убить медведя ножом.

Напомним, что в Уватском районе животное набросилось на трех мужчин, когда те возвращались с рыбалки через лес. Несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, рыбак смог нанести несколько смертельных ударов ножом медведю.

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