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Тюменский боксер убил ножом медведя, разорвавшего его друга

Анна Назайкина
17:42 20.10.2021
Животное набросилось на трех мужчин, когда те возвращались с рыбалки через лес.
Тюменский боксер убил ножом медведя, разорвавшего его друга
© Фото: mana5280, Unsplash
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В Тюменской области медведь напал на трех рыбаков, однако 23-летнему молодому человеку удалось убить зверя ножом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК.

Как уточняется, накануне, 19 октября, в Уватском районе животное набросилось на трех мужчин, когда те возвращались с рыбалки через лес.

«По предварительным данным, хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, убивший медведя был мастером спорта по боксу, участником чемпионата России и других крупных федеральных турниров.

В конце августа в Красноярском крае сотрудник полиции убил медведя, который вышел к школе в селе Белый Яр. Уточнялось, что правоохранитель застрелил животное из табельного оружия.

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