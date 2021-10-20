«Один из тысячи»: охотник оценил шансы убить медведя ножом

Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников в беседе со «Звездой» оценил шансы убить медведя ножом.

Сегодня стало известно, что в Тюменской области медведь напал на трех рыбаков, однако одному из них, 23-летнему молодому человеку, удалось убить зверя ножом.

«Это очень сложно. Ножом он махнет...тут трудно сказать. Может быть, сбоку в борьбе», - сказал эксперт.

Татарников добавил: чтобы умертвить такое мощное животное, следует бить под лопатку, в сердце. Лезвие ножа должно быть не меньше 15-20 сантиметров, иначе оружие не достанет до жизненно важного органа.

«Между лопатками, в сердце. В эту область наносят удар. А также мог попасть и в печень, легкое - это все смертельные раны. В легкое - у медведя кровь изо рта хлынет...Конечно, одним ударом он не мог завалить. Он крепкий на рану - медведь...Ножом у вас шанс один из тысячи», - считает он.

Напомним, что в Уватском районе животное набросилось на трех мужчин, когда те возвращались с рыбалки через лес. Несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, рыбак смог нанести несколько смертельных ударов ножом медведю.

По данным СМИ, убивший медведя был мастером спорта по боксу, участником чемпионата России и других крупных федеральных турниров.