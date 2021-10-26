Житель дома в Набережных Челнах описал момент взрыва

Александр Колотилов, житель многоквартирного дома в Набережных Челнах, где накануне произошел мощный взрыв на одном из верхних этажей, описал случившееся. Мужчина объяснил, что во время инцидента изнутри здания ощущалась сильная тряска.

«Я дома находился, то есть собирался, грубо говоря, на работу в ночную смену. И сначала большой "бум" произошел. Меня аж чуть на стуле не подкинуло. То есть дом тряхануло конкретно», - указал Колотилов.

Очевидец подметил, что сразу не был уверен, что именно произошло, и попытался осмотреть многоэтажку из окна. После того, как с одной стороны дома перед ним предстали явные разрушения, он покинул квартиру.

«Я сначала посмотрел в окно - у меня окна на обе стороны. Посмотрел: вроде все нормально, сигналки у машин только сработали. Пошел на другую сторону: там уже осколки лежат, рамы валяются. Ну, быстренько собрался и вышел из дома», - поделился Александр.

Мужчина добавил, что рядом с пострадавшим жилым домом, к моменту его выхода на улицу, собралось большое количество людей. Кроме того, снизу удалось оценить, насколько серьезными оказались последствия взрыва.

«Большая толпа, вижу, там просто-напросто подъезда, можно сказать, нет соседнего», - отметил Колотилов.

Ранее сообщалось, что из дома в Набережных Челнах, в котором случился взрыв газа, были эвакуированы свыше 30 человек. В результате происшествия погибла девушка, доставленная в больницу в состоянии клинической смерти. Еще два человека, пожилой мужчина и юноша, находятся в тяжелом состоянии.