Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Житель дома в Набережных Челнах описал момент взрыва

Анна Берестовая
03:14 26.10.2021
Житель пострадавшего от взрыва дома в Набережных Челнах рассказал о случившемся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Александр Колотилов, житель многоквартирного дома в Набережных Челнах, где накануне произошел мощный взрыв на одном из верхних этажей, описал случившееся. Мужчина объяснил, что во время инцидента изнутри здания ощущалась сильная тряска.

«Я дома находился, то есть собирался, грубо говоря, на работу в ночную смену. И сначала большой "бум" произошел. Меня аж чуть на стуле не подкинуло. То есть дом тряхануло конкретно», - указал Колотилов.

Очевидец подметил, что сразу не был уверен, что именно произошло, и попытался осмотреть многоэтажку из окна. После того, как с одной стороны дома перед ним предстали явные разрушения, он покинул квартиру.

«Я сначала посмотрел в окно - у меня окна на обе стороны. Посмотрел: вроде все нормально, сигналки у машин только сработали. Пошел на другую сторону: там уже осколки лежат, рамы валяются. Ну, быстренько собрался и вышел из дома», - поделился Александр.

Мужчина добавил, что рядом с пострадавшим жилым домом, к моменту его выхода на улицу, собралось большое количество людей. Кроме того, снизу удалось оценить, насколько серьезными оказались последствия взрыва.

«Большая толпа, вижу, там просто-напросто подъезда, можно сказать, нет соседнего», - отметил Колотилов.

Ранее сообщалось, что из дома в Набережных Челнах, в котором случился взрыв газа, были эвакуированы свыше 30 человек. В результате происшествия погибла девушка, доставленная в больницу в состоянии клинической смерти. Еще два человека, пожилой мужчина и юноша, находятся в тяжелом состоянии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:14 В стране и мире
Видео
Житель дома в Набережных Челнах описал момент взрыва
02:58 В стране и мире
Минцифры планирует создать для чиновников «суперприложение»
23:50 В стране и мире
Видео
Момент взрыва в Набережных Челнах попал на видео
23:15 В стране и мире
Пострадавшая при взрыве дома в Набережных Челнах умерла в больнице
22:52 В стране и мире
Видео
Мощный грохот и обвал квартир: что известно о ЧП со взрывом газа в Набережных Челнах
Популярное
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Видео
У ведущего «Военной приемки» нашли «контрабанду» в порту Петербурга
Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.