Министр спорта РФ призвал выработать единый механизм защиты здоровья спортсменов

В настоящее время важной задачей является выработка единого механизма защиты здоровья спортсменов, а также организаторов «крупных международных проектов». Такое мнение выразил министр спорта России Олег Матыцин.

Он обозначил, что у РФ уже был такого рода опыт и подчеркнул, что решение данной проблемы особенно важно в преддверии зимней Олимпиады в Пекине. Матыцин также подчеркнул, что в контексте предстоящих очень скоро международных соревнований важно обеспечить главенство олимпийских ценностей, включая ценности чистого спорта.

«Спортивное сообщество должно быть единым и как можно более открытым для диалога», - цитирует его слова, обращенные к прессе в Париже, РИА Новости.

Ранее сообщалось, что огонь XXIV зимних Олимпийских игр был доставлен в столицу этих спортивных соревнований - Пекин. Для этого использовался специальный чартерный авиарейс.