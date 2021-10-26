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Министр спорта РФ призвал выработать единый механизм защиты здоровья спортсменов

Анна Берестовая
02:40 26.10.2021
Глава министерства спорта России подчеркнул важность объединения спортивного сообщества перед Олимпиадой.
Министр спорта РФ призвал выработать единый механизм защиты здоровья спортсменов
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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В настоящее время важной задачей является выработка единого механизма защиты здоровья спортсменов, а также организаторов «крупных международных проектов». Такое мнение выразил министр спорта России Олег Матыцин.

Он обозначил, что у РФ уже был такого рода опыт и подчеркнул, что решение данной проблемы особенно важно в преддверии зимней Олимпиады в Пекине. Матыцин также подчеркнул, что в контексте предстоящих очень скоро международных соревнований важно обеспечить главенство олимпийских ценностей, включая ценности чистого спорта.

«Спортивное сообщество должно быть единым и как можно более открытым для диалога», - цитирует его слова, обращенные к прессе в Париже, РИА Новости.

Ранее сообщалось, что огонь XXIV зимних Олимпийских игр был доставлен в столицу этих спортивных соревнований - Пекин. Для этого использовался специальный чартерный авиарейс.

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