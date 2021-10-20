Огонь XXIV зимних Олимпийских игр доставлен в Пекин

Олимпийский огонь зимних Игр-2022 доставлен в Пекин. Накануне частица огня была передана организаторам Олимпиады на торжественной церемонии в афинском историческом беломраморном стадионе «Панатинаикос».

Из-за ковидных ограничений, передача Олимпийского огня прошла в узком кругу. Присутствовали первые лица Греции, глава Национального олимпийского комитета, представитель МОК Китая и еще несколько официальных лиц, пишет ТАСС. В столицу КНР один из главных символом олимпизма был доставлен специальным чартерным авиарейсом.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Игр 31 июля 2015 года на очередной сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре.