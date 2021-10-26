Арестованных за поджог леса в Турции россиян отпустили под подписку о невыезде

Суд в турецкой Анталье назначил семерым гражданам России, которые были арестованы по обвинению в неумышленном поджоге лесного массива, меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом стало известно от вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Суд в Анталье избрал семерым гражданам РФ меру пресечения в виде подписки о невыезде», - цитирует представителя организации ТАСС.

Ранее сообщалось об освобождении россиян из следственного изолятора, однако не указывалось, какая мера пресечения им была избрана взамен.

В воскресенье 24 октября в Турции российские туристы предстали перед судом. Им бесплатно предоставили государственных адвокатов и обеспечили переводчиком.