Суд Антальи освободил из-под стражи семерых арестованных россиян

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что суд в турецкой Анталье освободил из-под стражи семерых россиян, которые ранее были арестованы по подозрению в поджоге леса.

«Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу»,- цитирует ТАСС слова Мельникова.

При этом не уточняется, какая именно мера пресечения была избрана гражданам России.

Ранее одна из арестованных в Анталье россиянок рассказала о подробностях случившегося. С ее слов, правоохранители забрали у арестованных туристов телефоны.