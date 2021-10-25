По подозрению в поджоге леса задержаны семь российских туристов в турецкой Анталье

В Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса задержали, а потом арестовали семерых граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве.

«В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу», - рассказал представитель российской дипмиссии.

Отмечается, что уже в воскресенье состоялось заседание суда и россиянам бесплатно предоставили государственных адвокатов, также их обеспечили переводом.

Ранее аналитики рассказали, как российские граждане чаще всего в отпусках нарушают закон. К примеру, в Санкт-Петербурге туристы буянили в ресторанах, а в Москве пытались украсть что-нибудь в продуктовых и непродуктовых магазинах.