Арестованная в Анталье туристка из РФ рассказала о случившемся

Арестованная в Анталье Полина Яськова опубликовала в Instagram короткую сторис, в которой рассказала о случившемся. По ее словам, правоохранители забрали у арестованных туристов телефоны.

«В общем, это не шутка и не прикол. Сейчас мы уже едем в тюрьму», - рассказала девушка.

После этого Полина передала доступ к аккаунту своей подруге, которая сообщила, что Полина была единственной девушкой в группе. Ее доставили в женскую тюрьму, где она проведет три месяца.

Семеро российских туристов были арестованы по подозрению в неумышленном поджоге леса. Инцидент произошел в субботу в районе Чагларджа, когда туристы совершали поход по маршруту «Ликийская тропа».