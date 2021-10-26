Песков объяснил слова Моргенштерна о Дне Победы недостатком знаний

Рэпер Моргенштерн, признавшийся, что не понимает «праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад», сделал свое заявление не «по злобе», а от незнания. Такого мнения придерживается пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что известные люди должны отвечать за свои заявления.

«Они (известные молодые. - Прим. ред.) так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы. Они должны нести за это моральную ответственность. Именно моральную», - пояснил Песков.

Представитель Кремля посоветовал таким молодым людям пообщаться со своими дедушками и бабушками или с ветеранами.

«Наверняка у них есть дедушки, бабушки - поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану... и поговорите с ними, и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», - заявил пресс-секретарь в ходе брифинга с журналистами.

Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн сказал, что не понимает праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад.