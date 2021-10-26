С перекрытием боевых нормативов: как вертолет СФ помог спасти от пиратов судно в Атлантике

Российские военнослужащие, принимавшие участие в спасении панамского контейнеровоза в Гвинейском заливе, направились к месту событий на вертолете Ка-27. Винтокрылая машина облетела контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно, рассказал командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик.

«Мной была дана команда на приведение отряда кораблей в боевую готовность "полная", были подняты по тревоге группы АТД (антитреррористической деятельности) морской пехоты на всех кораблях нашего отряда, и отряд начал с максимальной скоростью переход в точку обнаружения данного судна. Время следования в пути составило два с половиной часа. Вертолет по запасу топлива вынужден был осуществить перелет на корабль и повторно готовился к вызову с перекрытием всех боевых нормативов, которые положены по боевой подготовке», - приводит «Звезда» его слова.

Первый раз вертолет вылетел на разведку - и самим фактом своего появления так напугал пиратов, что те немедленно побросали все и скрылись на быстроходной лодке. Второй раз он летел, чтобы прикрыть высадку штурмовой группы на контейнеровоз, чтобы проверить, что там не осталось ни одного морского разбойника.

Варик добавил, что российские военнослужащие спасли от пиратов на панамском контейнеровозе «Люция» 22 человека: одного россиянина, одного румына и 20 украинцев.

Сейчас, по его словам, судно по просьбе капитана конвоируется российскими военными кораблями. Также они будут, по крайней мере, в течение сегодняшнего дня осуществлять контроль судоходства в Гвинейском заливе.