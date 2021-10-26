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В Крыму настроились на битву за скифское золото

Павел Ремнев
Светлана Иванова
17:45 26.10.2021
Во вторник, 26 октября, решилась участь скифского золота - бесценной коллекции Крыма, которую семь лет назад вывезли в Голландию. Апелляционный суд Амстердама постановил, что вернуть экспонаты нужно на Украину. Министерство культуры Крыма и местные музеи продолжат борьбу за возвращение своих коллекций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бесценную скульптуру змееногой богини Апи, которая, по древней легенде, является матерью-прародительницей скифов, считают жемчужиной коллекции Керченского историко-археологического собрания. Вот уже восемь лет экспонат пылится в заказниках голландского музея. А теперь Апи и еще 2 000 бесценных экспонатов, найденных на крымской земле, могут отправить на Украину.

 «В то время когда та же Голландия отдает награбленное в колониях, в отношении Крыма делается противоположное. Ценности отдают стране, которая проводила колониальную политику в Крыму», - прокомментировал решение суда Амстердама директор Центрального музея Тавриды Андрей Малыгин.

Скифское золото в 2014 году отправилось в Европу в составе коллекции «Крым - золото и тайны Черного моря». Другими экспонатами являлись керамика и деревянные инструменты.

Страховая оценка коллекции составляет примерно два миллионов евро, однако эксперты считают, что реальная стоимость экспонатов гораздо выше. С началом Майдана на Украине выставка, которая в тот момент находилась  в Амстердаме, затянулась, а после воссоединения России с Крымом перед голландцами встал вопрос, куда возвращать коллекцию. По старым документам - на Украину, по логике и здравому смыслу - в Крым. Тяжба длилась семь лет.

Во вторник, 26 октября, суд принял решение: уникальная коллекция отправится в Киев. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшее рейдерским захватом.

«Эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев», - подчеркнул Аксенов на своей странице в Instagram.

Украинские юристы в суде заняли неоднозначную позицию, обращая внимание на экспонаты Лувра и исторического музея в Лондоне, где выставляются предметы со всего мира. При этом киевские адвокаты забыли, что все эти находки, включая египетские мумии и китайские вазы, европейцы награбили в своих колониях. В музеях полуострова узаконенным воровством назвали и решение суда Амстердама.

В крымских музеях до сих пор на витринах лежат объявления, что экспонаты находятся на выставке в Нидерландах. Учреждения подчеркивают, что борьба еще не закончена: есть возможность обжаловать решение в Верховном суде Голландии. На эти меры у российских юристов есть три месяца, а коллекция пока по-прежнему останется в Амстердаме.

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