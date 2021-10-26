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«Выбиты все окна»: появилось видео из дома в Балтийске, где произошел взрыв газа

Валентина Пескова
17:41 26.10.2021
В пятиэтажном жилом доме в Калининградской области сегодня произошел взрыв после утечки газа в одной из квартир.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В жилом доме в Балтийске на улице Ушакова, где произошел взрыв бытового газа, в результате происшествия выбиты все окна. Взрывная волна повредила окна не только в самом доме, где произошел инцидент, но и в соседних общественных зданиях.

Корреспондент «Звезды» передал эксклюзивные видеокадры с места происшествия, на которых видно, что в квартире, где произошел взрыв газа, все разрушено, повреждены стены и потолки, сломана мебель.

Как рассказал представитель муниципалитета, до того, как произошел инцидент, жители жаловались на запах газа и вызывали представителей соответствующих служб на предмет проверки утечки топлива. В проверенных газовиками квартирах все оказалось в порядке, а одна из квартир, которую снимает жилец по договору социального найма, оказалась закрытой, и попасть в нее было невозможно. В результате взрыв произошел именно в ней, но самого квартиросъемщика, к счастью, в этот момент в помещении не было.

Муниципальным властям дано поручение от МЧС РФ начать восстановление окон в пострадавшем доме и во всех соседних за счет средств из фонда капитального ремонта.

В первые минуты после взрыва жителям дома пришлось с полыхающего балкона второго этажа передавать стоящим внизу на улице людям маленьких детей, которых тут же ловили в одеяла и отправляли в безопасное место.

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