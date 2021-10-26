«Этаж полностью сгорел»: очевидец о взрыве газа в доме в Балтийске

Очевидец Денис Новоскольцев в беседе со «Звездой» рассказал подробности об увиденном взрыве газа, произошедшем в многоквартирной пятиэтажке в Балтийске. С его слов, из окон дома буквально выпрыгивали люди, а также скидывали своих детей, чтобы спастись.

«Услышали взрыв такой неслабый. Думали, рядом какая-то машина взорвалась. Поехали туда по дыму дальше. Приехали туда - первый этаж горит, как на видео, детей там со второго этажа ловили, а люди тоже прыгали», - пояснил очевидец.

Помимо этого, Новоскольцев уточнил, что предварительно пострадавших нет, по крайней мере, данные о них неизвестны. Он также подчеркнул, что с первого этажа поймали ребенка, вслед за ним выпрыгнули юноша и женщина.

«А с другой стороны дома уже пожарные подъехали к тому времени. Лестницу поставили и на нее спускали людей. В дом нельзя было зайти. Подъезд был задымлен сильно. На первом этаже уже вряд ли кто-то в живых остался, потому что взрыв сильный был и этаж полностью сгорел», - объяснил Новоскольцев.

Взрывной волной выбило окна разу на нескольких этажах и в доме напротив. Информация о возможных погибших и пострадавших из-за ЧП уточняется.