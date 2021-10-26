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«Этаж полностью сгорел»: очевидец о взрыве газа в доме в Балтийске

Елизавета Потейчук
15:57 26.10.2021
Денису Новоскольцеву удалось увидеть, как из горящих окон выпрыгивали люди и скидывали детей. Он также рассказал, что из-за дыма в дом было невозможно зайти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Типичный Балтийск, ВКонтакте
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Очевидец Денис Новоскольцев в беседе со «Звездой» рассказал подробности об увиденном взрыве газа, произошедшем в многоквартирной пятиэтажке в Балтийске. С его слов, из окон дома буквально выпрыгивали люди, а также скидывали своих детей, чтобы спастись.

«Услышали взрыв такой неслабый. Думали, рядом какая-то машина взорвалась. Поехали туда по дыму дальше. Приехали туда - первый этаж горит, как на видео, детей там со второго этажа ловили, а люди тоже прыгали», - пояснил очевидец.

Помимо этого, Новоскольцев уточнил, что предварительно пострадавших нет, по крайней мере, данные о них неизвестны. Он также подчеркнул, что с первого этажа поймали ребенка, вслед за ним выпрыгнули юноша и женщина.

«А с другой стороны дома уже пожарные подъехали к тому времени. Лестницу поставили и на нее спускали людей. В дом нельзя было зайти. Подъезд был задымлен сильно. На первом этаже уже вряд ли кто-то в живых остался, потому что взрыв сильный был и этаж полностью сгорел», - объяснил Новоскольцев.

Взрывной волной выбило окна разу на нескольких этажах и в доме напротив. Информация о возможных погибших и пострадавших из-за ЧП уточняется.

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