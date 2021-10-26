Отпор пиратам: как российские военные спасли панамское судно от морских разбойников

БПК «Вице-адмирал Кулаков» сейчас находится в дальнем походе. Из главной базы Северного флота Североморска он вышел 28 июня. В Гвинейском заливе корабль уже три недели. Там экипаж обеспечивает безопасность гражданского мореплавания и следит за обстановкой с помощью палубной авиации.

Как раз накануне в 13 часов по местному времени на корабле получили сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция» , идущего под флагом Панамы из Республики Того в Камерун. Морские разбойники попытались захватить судно на быстроходной лодке.

Экипаж контейнеровоза в соответствии с инструкциями тут же спрятался в машинном отделении. «Вице-адмирал Кулаков» незамедлительно поднял палубную авиацию. Вертолет Ка-27 с морскими пехотинцами направился к месту событий.

Как только винтокрылая машина появилась на горизонте, пираты испугались и тут же покинули судно, на которое уже успели высадиться. Нарушители порядка сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. Вертолет облетел судно, после чего на борт высадилась группа антитеррора, которая освободила экипаж.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал действия российских моряков в этой ситуации высоко профессиональными.

«Профессионализм этот не взялся из воздуха, потому что в системе подготовки экипажей наших кораблей заложен такой предмет, как борьба с пиратством. Для этого регулярно в российском Военно-морском флоте проводятся специальные учения», - пояснил военный эксперт.

С 23 сентября «Вице-адмирал Кулаков» действует в Атлантическом океане. Он несет там антипиратскую вахту. Район Гвинейского залива считается очень опасным, и нападение пиратов на гражданские суда там не редкость, о чем моряков постоянно предупреждают.

Ранее экипаж БПК провел учения, по легенде этих маневров пираты захватили судно, но не шли ни на какие переговоры. Морякам пришлось действовать быстро, слаженно и четко. Задействовали вертолет Ка-27 и подразделения морской пехоты. Антипиратская вахта экипажа прдолжается, дома моряков ждут в конце года.