Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Отпор пиратам: как российские военные спасли панамское судно от морских разбойников

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
13:48 26.10.2021
Экипаж «Вице-адмирала Кулакова» получил сигнал бедствия с панамского контейнеровоза, который пытались захватить пираты. Судно запросило помощь, и с корабля тут же вылетел вертолет с группой антитеррора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

БПК «Вице-адмирал Кулаков» сейчас находится в дальнем походе. Из главной базы Северного флота Североморска он вышел 28 июня. В Гвинейском заливе корабль уже три недели. Там экипаж обеспечивает безопасность гражданского мореплавания и следит за обстановкой с помощью палубной авиации.

Как раз накануне в 13 часов по местному времени на корабле получили сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция» , идущего под флагом Панамы из Республики Того в Камерун. Морские разбойники попытались захватить судно на быстроходной лодке.

Экипаж контейнеровоза в соответствии с инструкциями тут же спрятался в машинном отделении. «Вице-адмирал Кулаков» незамедлительно поднял палубную авиацию. Вертолет Ка-27 с морскими пехотинцами направился к месту событий.

Как только винтокрылая машина появилась на горизонте, пираты испугались и тут же покинули судно, на которое уже успели высадиться. Нарушители порядка сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. Вертолет облетел судно, после чего на борт высадилась группа антитеррора, которая освободила экипаж.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал действия российских моряков в этой ситуации высоко профессиональными.

«Профессионализм этот не взялся из воздуха, потому что в системе подготовки экипажей наших кораблей заложен такой предмет, как борьба с пиратством. Для этого регулярно в российском Военно-морском флоте проводятся специальные учения», - пояснил военный эксперт.

С 23 сентября «Вице-адмирал Кулаков» действует в Атлантическом океане. Он несет там антипиратскую вахту. Район Гвинейского залива считается очень опасным, и нападение пиратов на гражданские суда там не редкость, о чем моряков постоянно предупреждают.

Ранее экипаж БПК провел учения, по легенде этих маневров пираты захватили судно, но не шли ни на какие переговоры. Морякам пришлось действовать быстро, слаженно и четко. Задействовали вертолет Ка-27 и подразделения морской пехоты. Антипиратская вахта экипажа прдолжается, дома моряков ждут в конце года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:46 В стране и мире
СМИ сообщили об обнаружении Светланы Светличной
12:51 В стране и мире
В суде Амстердама признали скифское золото украинской собственностью
12:57 Армия
Видео
Опубликованы кадры спасения российскими военными от пиратов судна у берегов Африки
09:54 В стране и мире
В полиции раскрыли обстоятельства убийства россиянина в пригороде Оксфорда
12:16 В стране и мире
Видео
Башенный кран упал на строящееся здание больницы в Хабаровске
Популярное
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Видео
В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.