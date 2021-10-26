Армия Российские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки Анна Берестовая Моряки РФ помешали пиратам захватить панамское судно в заливе Атлантического океана. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В понедельник, 25 октября, экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана. © Минобороны России Примерно в 13:00 на российском корабле был получен сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении. © Минобороны России С российского корабля незамедлительно был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты, который немедленно направился в район происшествия. При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. © Минобороны России Вертолет произвел облет судна. Позже с БПК «Вице-адмирал Кулаков» на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна. Отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации. За время антипиратской вахты североморцы досмотрели несколько гражданских судов и предотвратили захват панамского сухогруза. © Минобороны России Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота. С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника. С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошел более 20 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика