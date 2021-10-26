Российские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки
Моряки РФ помешали пиратам захватить панамское судно в заливе Атлантического океана.
© Фото: Минобороны России
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Российские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки
Моряки РФ помешали пиратам захватить панамское судно в заливе Атлантического океана.
© Фото: Минобороны России
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