В МВД подтвердили обнаружение Светланы Светличной

Российская и советская актриса Светлана Светличная найдена живой. Информацию об установлении местонахождения артистки подтвердили «Звезде» в столичном МВД.

«Она жива-здорова», - сказал собеседник телеканала.

В ведомстве подчеркнули, что со своей стороны подтвердили факт обнаружения Светличной родственникам, которые подавали заявление о ее исчезновении. По этой причине внучка актрисы Мария Ивашова не смогла оперативно узнать о том, что с бабушкой все в порядке.

Ранее стало известно, что Светлана Светличная пропала без вести. По словам ее сына, артистки не было дома с 21 октября. По информации актера Ивана Николаева, Светличная оставила дома документы и деньги.