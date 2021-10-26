В МВД подтвердили обнаружение Светланы Светличной
Актриса жива-здорова, заверили в московской полиции.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Российская и советская актриса Светлана Светличная найдена живой. Информацию об установлении местонахождения артистки подтвердили «Звезде» в столичном МВД.
«Она жива-здорова», - сказал собеседник телеканала.
В ведомстве подчеркнули, что со своей стороны подтвердили факт обнаружения Светличной родственникам, которые подавали заявление о ее исчезновении. По этой причине внучка актрисы Мария Ивашова не смогла оперативно узнать о том, что с бабушкой все в порядке.
Ранее стало известно, что Светлана Светличная пропала без вести. По словам ее сына, артистки не было дома с 21 октября. По информации актера Ивана Николаева, Светличная оставила дома документы и деньги.