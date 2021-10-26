Военнослужащий рассказал, как спас детей из горящего дома в Балтийске

Одним из тех, кто спасал детей из горящего после взрыва газа жилого дома оказался военнослужащий, командир боевой машины зенитно-ракетной батареи Юрий Прохоренко. По его словам, все вокруг был напуганы прогремевшим взрывом.

«Шел я в строительный магазин, 12:50 - прогремел взрыв. Я находился в ста метрах от места взрыва. Первым делом позвонил жене, узнать, все ли в порядке. Жители сначала испугались, не поняли что произошло. Я сразу побежал к месту взрыва, обнаружил, что в здании на первом этаже пожар, нет окон», - отметил военнослужащий.

Юрий прибыл к месту взрыва одним из первых. При этом на балконе горящего здания тоже оказался военнослужащий - по словам Прохоренко, это был старшина флота.

«Мы побежали на помощь, несмотря на то, что была угроза второго взрыва. Мы побежали и ловили детей - он (военнослужащий - прим.ред.) спустил двух детей, потом женщину и спрыгнул сам», - рассказал Юрий.

Из-за взрыва газа на нескольких этажах жилого дома выбило окна. Видео полыхающего здания опубликовали в Сети очевидцы.