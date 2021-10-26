Детей из горящего в Балтийске здания спасают, сбрасывая из окна
На данный момент достоверной информации о пострадавших в результате взрыва нет.
© Видео: ТИПИЧНЫЙ БАЛТИЙСК, Кристина Еничевская, VK © Фото: Типичный Балтийск, ВКонтакте
Местные жители города Балтийска вынуждены ловить детей, которые прыгают с высоты второго этажа из горящего после взрыва газа жилого дома. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как жители спасли двух детей, которых сбрасывают с балкона.
Также на кадрах видно, что первый этаж здания полностью объят пламенем. В доме выбиты окна - сила взрыва была настолько велика, что не выдержали и окна соседнего здания.
Взрыв произошел на первом этаже дома. На данный момент информация о пострадавших и возможных жертвах инцидента уточняется.