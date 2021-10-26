Девочку нашли рядом с телом матери в лесу во Владимирской области

В городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области местная жительница увела свою 10-летнюю дочь в лес в неизвестном направлении. Сотрудники следственно-оперативной группы совместно с представителями МЧС, МВД, а также 80 волонтерами из Владимирской области выехали на место пропажи девочки.

«В следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный СУ СК России по Владимирской области около 20 часов 24 октября 2021 года поступило сообщение о том, что местная жительница увела в лес свою 10-летнюю дочь, и их местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении регионального СК РФ.

Лесной массив, где пропали мать и дочь, был разбит на сектора. За каждым из них были закреплены группы, состоящие из волонтеров и сотрудников ведомств. По итогу поисковых мероприятий девочка была найдена вблизи деревни Бабино Гусь-Хрустального района. Также рядом с ребенком обнаружили тело матери с признаками переохлаждения. На данный момент девочка была госпитализирована в медучреждение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В рамках проводимой доследственной проверки следователями СК России будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствующие случившемуся, а также дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - уточняется в сообщении СК по Владимирской области.

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