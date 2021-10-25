Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей

В Иркутской области правоохранители спасли четырех детей, несколько дней голодавших в запертой их же матерью квартире.

Инцидент произошел в поселке Осиновка Иркутской области. Сообщение о нем поступило в полицию от местной жительницы в воскресенье, 24 октября. Она заявила, что детям, находившимся в одной из квартир многоэтажного дома, необходима помощь.

На кадрах видео, снятого ГУ МВД РФ региона, показана работа наряда патрульно-постовой службы, направленного в указанную квартиру. Вместе с полицейскими также был инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры ожидаемо оказалась запертой, поэтому им пришлось воспользоваться подъемником и попасть в квартиру через окно.