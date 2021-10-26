Собянин сообщил о четырехкратном увеличении темпов вакцинации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что темпы вакцинации от коронавируса в столице выросли в четыре раза по сравнения с августом. Об этом градоначальник сообщил на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы, в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа, - это положительная тенденция. Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди при увеличении количества желающих», - заявил мэр.

При этом заболеваемость COVID-19 в городе выросла на 14%, а число госпитализаций - на 10%.

Ранее Собянин заявил, что пиковые значения заболеваемости коронавирусом в столице будут наблюдаться в конце октября. Именно поэтому было принято решение ввести нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.