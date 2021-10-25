Столичные власти опровергли продление нерабочих дней после 7 ноября

Столичные власти сообщили о том, что продление нерабочих дней, объявленные в Москве с 28 октября по 7 ноября, не планируется. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает. Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», - сказано в сообщении.

Кроме того, говорится у сообщении, в Москве уже ввели ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы, а также жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать самоизоляцию.

Ранее стало известно, что нерабочие дни по решению местных властей начались в шести российских регионах из-за критической ситуации с коронавирусом. Решение распространилось на Пермский край, Самарскую, Нижегородскую, Новгородскую, Воронежскую и Курскую области.