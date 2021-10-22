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Собянин назвал сроки достижения пиковых значений по COVID-19 в Москве

Роман Захаров
16:39 22.10.2021
По словам мэра, осенняя волна ОРВИ легла на дельта-штамм, что вызвало дополнительный подъем заболеваемости коронавирусом.
Собянин назвал сроки достижения пиковых значений по COVID-19 в Москве
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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В конце текущей недели Москва может достичь пиковых значений по COVID-19. Соответствующее заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

«По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели - в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболевания, рекордных за всю историю пандемии, и, конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей. Поэтому президентом принято решение о нерабочих днях, в Москве введены также нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это исключительная мера, необходимая для того, чтобы защитить людей», - объяснил градоначальник в эфире «России 1».

Мэр добавил, что осенняя волна ОРВИ легла на дельта-штамм, что вызвало дополнительный подъем заболеваемости коронавирусом.

«В Москве за счет того, что достаточно активно москвичи прививались в летний период времени и достаточно большое количество уже переболевших, мы два осенних месяца - сентябрь и октябрь - прожили практически полностью без ограничений. Но тем не менее мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса "дельта", дает большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний», - сообщил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы объяснил введение QR-кодов в городе. Так, по его словам, благодаря введению QR-кодов жители столицы будут постепенно привыкать к мысли о необходимости вакцинации, в то время как нерабочие дни, утверждает Собянин, являются срочной мерой, направленной на разрыв цепочек заболеваемости.

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