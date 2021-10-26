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Опубликованы кадры спасения российскими военными от пиратов судна у берегов Африки

Тимур Шерзад
12:57 26.10.2021
Контейнеровоз «Люция» шел под панамским флагом, направляясь из Того в Камерун. Судно захватили неизвестные вооруженные люди на быстроходной лодке. Экипаж «Люции» успел забаррикадироваться в машинном отделении и подать сигнал бедствия. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Опубликованы кадры спасения российскими военными от пиратов судна у берегов Африки.

В понедельник, 25 октября, в 13 часов экипаж российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», находившегося в Гвинейском заливе Атлантического океана. 

Контейнеровоз шел под панамским флагом, направляясь из Того в Камерун. Судно захватили неизвестные вооруженные люди на быстроходной лодке. Экипаж «Люции» успел забаррикадироваться в машинном отделении и подать сигнал бедствия. 

С «Вице-адмирала Кулакова» срочно подняли вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты на борту. Едва завидев его, пираты тут же покинули судно, прыгнули в свою лодку и направились в сторону берега на максимально доступной скорости. 

Вертолет облетел судно. Позже с БПК «Вице-адмирал Кулаков» на борт контейнеровоза высадилась группа антитеррора - она освободила экипаж и досмотрела судно. 

Напомним, отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действует в Гвинейском заливе уже более трех недель. Дальний поход «Кулакова» стартовал 28 июня, когда тот покинул Североморск. Экипаж принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а затем приступил к отработке практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки Северного флота. 

С 18 августа по 23 сентября группа действовала в Средиземном море, успев зайти в Алжир, Сирию и Кипр. С момента выхода из Североморска БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошел более 20 тысяч морских миль.

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