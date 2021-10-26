Разрушенный взрывом газа дом в Набережных Челнах сняли с коптера

Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан опубликовало кадры с коптера, на которых запечатлены последствия взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах. На кадрах видно, что на верхнем этаже дома уничтожены три квартиры, еще одна была уничтожена на четвертом этаже. Также следователи уставили личность человека, проживавшего в квартире, ставшей эпицентром взрыва.

«В настоящее время установлено, что владелец квартиры проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка», - сообщается на сайте СК РФ.

Предполагается, что взрыв мог произойти из-за некачественно уставленной заглушки либо из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием.

В результате взрыва были госпитализированы шесть человек. Впоследствии в больнице от травм скончалась женщина.