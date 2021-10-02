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СМИ: Porsche врезался в школу в центре Москвы

Кира Тило
05:15 02.10.2021
По сообщениям журналистов, иномарка въехала в здание на улице Сретенка.
СМИ: Porsche врезался в школу в центре Москвы
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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По данным СМИ, в центре Москвы Porsche врезался в здание школы на улице Сретенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На месте, по данным СМИ, работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

«В здание школы по улице Сретенка, 20, въехал автомобиль Porsche. Информация о пострадавших уточняется», - цитирует агентство собеседника.

Ранее в Калининграде двое пострадали при въезде автомобиля в автобусную остановку. Очевидец рассказала «Звезде» о пострадавших. По ее словам, женщину прижало к остановке машиной, а ее ребенка отбросило в сторону.

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