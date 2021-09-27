«Женщина была вся в крови»: очевидец рассказала о наезде машины на двух человек в Калининграде

Тамара, очевидец ДТП в Калининграде, рассказала «Звезде» о пострадавших при наезде автомобиля на автобусную остановку. По ее словам, женщину прижало к остановке машиной, в ее ребенка отбросило в сторону.

«Девочка сидела, мама стояла рядом - я была в метре от нее. И он на полном ходу врезался. Голова женщины оказалась прижата капотом, ноги висят. А девочку отбросило к дереву. А мне ударило ногу и осколками повредило палец - я даже не заметила. Женщина была вся в крови», - рассказала Тамара.

По данным сотрудников регионального ГИБДД, водитель машины перепутал педали газа и тормоза, в результате чего и произошло столкновение. На данный момент пострадавшие доставлены в больницу.