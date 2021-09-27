В Калининграде двое пострадали при въезде автомобиля в остановку: видео

В Калининграде автомобиль въехал в автобусную остановку на улице Александра Невского. В результате ДТП пострадала женщина и девятилетний ребенок. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

«Предварительно, водитель высаживал пассажира и перепутал педаль газа и тормоза, в результате чего выехал на тротуар», - сообщается в Instagram регионального МВД.

Ранее, 18 сентября, в Новосибирске автомобиль, двигавшийся по проспекту Димитрова, врезался в световую опору и загорелся. В результате аварии погибли три человека - водитель и два пассажира.