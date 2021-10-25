Подруга Светличной рассказала о частых исчезновениях актрисы

Подруга актрисы Светланы Светличной Елена Перелыгина рассказала «Звезде», что артистка и раньше «пропадала без вести». Она считает, что это происходит в силу возраста актрисы.

Перелыгина выразила обеспокоенность, что в таком случае Светличная может пострадать - «может упасть, удариться». При этом прохожие могут и не узнать актрису и не оказать ей помощь.

Ранее стало известно, что Светлана Светличная пропала без вести. По словам ее сына, артистки не было дома с 20 октября. Ситуация осложняется тем, что Светличная страдает деменцией. Актер Иван Николаев рассказал, что родственники актрисы подали заявление в полицию.