Подруга Светличной рассказала о частых исчезновениях актрисы
Женщина выразила обеспокоенность, что актриса может причинить себе вред.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Подруга актрисы Светланы Светличной Елена Перелыгина рассказала «Звезде», что артистка и раньше «пропадала без вести». Она считает, что это происходит в силу возраста актрисы.
Перелыгина выразила обеспокоенность, что в таком случае Светличная может пострадать - «может упасть, удариться». При этом прохожие могут и не узнать актрису и не оказать ей помощь.
Ранее стало известно, что Светлана Светличная пропала без вести. По словам ее сына, артистки не было дома с 20 октября. Ситуация осложняется тем, что Светличная страдает деменцией. Актер Иван Николаев рассказал, что родственники актрисы подали заявление в полицию.