Третий человек спасен из-под завалов после взрыва дома в Набережных Челнах

В Набережных Челнах число спасенных из-под завалов после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме увеличилось еще на одного человека. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В ходе поисково-спасательных работ еще одного человека спасли из-под завалов», - цитирует сообщение министерства ТАСС.

Таким образом, спасены уже три человека. Еще один пострадавший по-прежнему остается под завалами. По данным МЧС РФ, при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

В Следственном Комитете РФ по факту обрушения части дома возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной информации, в результате происшествия четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы. Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.