Волна в спину: очевидец раскрыла подробности взрыва в Набережных Челнах

Очевидец взрыва газа, произошедшего в жилом доме в Набережных Челнах, в беседе со «Звездой» рассказала, что ей удалось увидеть своими глазами во время происшествия.

«Мы переходили через перекресток, как раз сзади нас этот дом был. Даже не успели еще перейти - хлопок, взрыв, слышен был шум. И полетели сразу и дым, и пыль, и сажа. И было видно, как куски стен летят», - описывает Захарова.

При этом очевидец предположила, что от хлопка могли пострадать и прохожие, однако женщине не удалось их увидеть. Валентина Захарова уточнила, что на месте работали экстренные службы и сотрудники скорой медицинской помощи.

«Взрыв не оглушил, но волна сзади в спину почувствовалась. Поначалу страшно, когда понимаешь, что это взрыв, но когда видишь, что это было в жилом доме, то, скорее всего, это был взрыв бытового газа, хотя воспламенения не было», - подчеркнула Захарова.

Ранее МЧС подтвердило взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, пострадали четыре человека, 32 человека эвакуированы, под завалами могут находиться два человека.