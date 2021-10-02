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На Ключевском вулкане Камчатки пропал альпинист

Кира Тило
05:41 02.10.2021
Спасательные службы ищут пропавшего на Ключевской сопке альпиниста.
На Ключевском вулкане Камчатки пропал альпинист
© Фото: kam.cod.ru, Instagram
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На вулкане Ключевская сопка на Камчатке пропал альпинист, сообщает местное управление МЧС.  27 сентября мужчина сообщил ведомству о восхождении к вершине вулкана со своим другом. На высоте около 4000 метров погода испортилась, в результате чего альпинистам пришлось выкопать убежище. После этого мужчины приняли решение разделиться, но спустя пару дней не встретились на обговоренном месте.

«1 октября, заявитель был обнаружен на высоте 2600 метров, сегодня к вечеру он будет доставлен в поселок Ключи. Самочувствие мужчины удовлетворительное. Поиски второго альпиниста спасатели планируют вести до наступления темного времени суток», - говорится в сообщении регионального МЧС. 

По словам спасательных служб, скорость поиска зависит от условий погоды. Сейчас, по информации ведомства, там метель, ветер до 70 м/с и температура, которая ощущается как -30.

© kam.cod.ru, Instagram

В конце сентября трагедией закончилось восхождение на Эльбрус: группа из 19 альпинистов, которые находились на высоте 5 400 метров, запросила помощь в связи с испортившимися погодными условиями. В ходе поисково-спасательной операции сотрудникам МЧС РФ удалось обнаружить участников похода. Одиннадцати из них понадобилась медицинская помощь, пятеро, к сожалению, погибли.

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