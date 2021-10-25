Суд арестовал учредителя ООО «Разряд» по делу о взрыве пороха под Рязанью
Басманный суд Москвы арестовал учредителя ООО «Разряд» Александра Егоршина по делу о взрыве на пороховом заводе в Рязанской области. Он будет содержаться под стражей два месяца. Также был арестован гендиректор компании Сергей Нистраткин. Они обвиняются в нарушении требований безопасности, повлекших гибель людей.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы подозреваемому Егоршину Александру Всеволодовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 декабря 2021 года. Отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Нистраткина меры пресечения, не связанной с заключением под стражу», - сообщает пресс-служба суда.
Взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ в Рязанской области произошел 22 октября. В результате погибли 17 человек. Понедельник, 25 октября, объявлен днем траура по жертвам трагедии.